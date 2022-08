Luisito Comunica confiesa que "Gran Malo", no es realmente tequila: "me deslindo legalmente"

"Gran Malo" sabor tamarindo y horchata , son producidos en Los Altos de Jalisco, México . "Estamos estrenando un nuevo sabor de nuestro tequila, les presento 'Gran Malo' horchata, licor con tequila sabor horchata, es exquisito y no es celoso. De hecho, le encanta mezclarse", manifestó Luisito Comunica en sus redes sociales.

Sobre su nuevo licor con tequila sabor horchata, dijo que debe beberse frío, más no helado, ya que es un producto lácteo y contiene un porcentaje menor de alcohol que el sabor tamarindo. Asimismo, señaló que puede utilizarse para endulzar postres y acompañar con alimentos.

Luis Arturo Villar Sudek explicó que el tequila , como tal, ya que lo diluyes, ya que está listo para el consumidor, tiene un promedio de 40 grados de alcohol, dependiendo la marca . "Gran Malo" tiene 30 grados , "entonces, no es tequila, es licor con tequila".

El porcentaje de alcohol es menor, realmente, si nos vamos a términos como tal, este es licor con tequila y con esto me deslindo legalmente, o sea, si es tequila de tamarindo, pero realmente es licor con tequila, sabor a tamarindo.

En una reciente charla con Juan Lombana, uno de los mejores digital marketers en el mundo, según Google, Luisito Comunica hizo una importante aclaración con respecto a su bebida embriagante, dejando muy en claro que no era tequila como tal, sino licor con tequila .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.