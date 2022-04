Luisito Comunica "explota" e insulta a trabajadores de Aeroméxico por perderle su equipaje

México. En su reciente viaje de trabajo a Luisito Comunica le pierden su equipaje, "explota" e insulta a trabajadores de Aeroméxico, y en su cuenta de Twitter expresa molesto lo que ocurrió.

"No confíen en las aerolíneas", pide Luisito Comunica a sus seguidores en redes sociales, puesto que le tocó una mala experiencia en el vuelo que tomó en Aeroméxico.

Pero eso no fue todo, puesto que el famoso youtuber cuenta que no lo dejaban abordar, tardaron en despegar y para rematar le perdieron su equipaje, lo cual lo puso molesto.

“Casi no nos dejan subir al avión. No decía nada de dónde estaba en la puerta. No decía en dónde era el avión. Llegamos a una fila de todos abordando y todavía cargando la maleta", cita el creador de contenido.

De acuerdo con lo que Luisito Comunica comparte, una vez arriba del avión y en compañía de su novia y su mamá, el avión tardó mucho tiempo en despegar.

“Llevamos media hora parados. Yo calculo que vamos a estar otra media hora parados. Esto va muy retrasado, se predice y se cumple. Y el brother de ‘no se puede abrir porque se hace tarde’", recalca.

Luisito Comunica llamó “imbéciles” a los trabajadores de la empresa y también hace público que sí podrá recuperar su equipaje, pero sería dentro de una semana aproximadamente.

"Levantamos un reporte, vamos a tener que comprar mucha ropa. Lo bueno que nos queda de aprendizaje, aún así es no confíes en Aeroméxico. Nos dijeron los de Aeroméxico que suelen tardar una semana en regresar las maletas”, expresó también.