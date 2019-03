Luke Perry muere tras sufrir un derrame cerebral

Luke Perry, el actor que participó en la serie de televisión “Beverly Hills 90210”, muere tras haber sufrido un derrame cerebral el 27 de febrero. Tenía 52 años de edad. Fue trasladado de urgencia desde su casa de Los Ángeles hasta un hospital, donde permanecidointernado y su pronóstico era reservado.

Los representantes de Luke Perry dijeron que los médicos habían sedado a la estrella, con la esperanza de darle a su cerebro la posibilidad de recuperarse del trauma. Sin embargo, parece que el daño era demasiado extenso, publica TZM. Luke Perry saltó al a fama por su papel de Dylan McKay.

El señor Perry está bajo observación en el hospital", se limitó a comunicar el representante del actor a la revista People.

A​ctualmente, Perry interpretaba al padre de Archie en la serie "Riverdale", pero estaba previsto que hiciera cameos de forma esporádica en el retorno de "Sensación de Vivir", que va a emitir Fox.

El próximo proyecto de Luke Perry, que está pendiente de estreno, es en la película sobre el asesino en serie Charles Manson de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.