¡Lumos! Así reaccionaron los fans de Harry Potter, ante la posible serie que prepara HBO Max

Harry Potter, una de las sagas más exitosas de la industria cinematográfica, podría ser adaptaba a una serie de televisión. El universo del mago más famosos de todo el mundo, fue creado por la escritora, productora de cine y guionista británica J. K. Rowling, siendo en 1995 cuando finalizó su manuscrito para "Harry Potter y la piedra filosofal" en una vieja máquina de escribir.

De acuerdo con información del portal estadounidense especializado The Hollywood Reporter, HBO Max prepara una serie basada en el fantástico y mágico universo de Harry Potter. HBO Max es un servicio de streaming (tipo Netflix) propiedad de WarnerMedia Entertainment, una división de WarnerMedia, filial de AT&T.

Asimismo The Hollywood Reporter dio a conocer que esta serie de Harry Potter, aún se encuentra en "pañales", dando sus primeros pasos y explorando qué rumbo podría tomar esta serie. De momento se desconocen los nombre de los guionistas que podrían estar detrás de este proyecto. En el portal se cita lo siguiente:

Las fuentes le dicen a The Hollywood Reporter que los ejecutivos del transmisor respaldado por WarnerMedia, han entablado múltiples conversaciones con posibles escritores que exploran varias ideas que llevarían la amada propiedad a la televisión. Las fuentes dicen que se han discutido ideas generales como parte de las reuniones exploratorias de la etapa inicial.

Estas fueron algunas de las reacciones en Twitter de parte de los fans: "la noticia del día, del mes y del año", "si está dirigida por JK o influye en algún aspecto de la serie hago como que no existe, ya ha ensuciado suficiente su saga tras finalizar los libros e ir diciendo cosas por Twitter", "siento que no deberían enfocarse en Harry Potter, porque pues ya están las películas, siento que deberían sacar nuevas cosas, con nuevos personajes o una serie de los fundadores estaría muy bien".

Fans de la saga sugieren que deberían contar la historia de los fundadores de Hogwarts, la vida de Voldemort, los Merodeadores, una historia de Snape en su juventud, las aventuras de Dumbledore, "otra cosa que no sea eso, no me interesa".

"Harry Potter y la piedra filosofal", el principio de esta sensacional saga protagonizada por los actores Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson (interpretando a Harry, Ron y Hermione respectivamente), tuvo su estreno mundial en las salas de cine el 4 de noviembre de 2001. En su momento J.K. Rowling vendió los derechos cinematográficos de los cuatro primeros libros de Harry Potter a Warner Bros. por un millón de libras.

La última parte de la saga, "Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2", se estrenó en los cines del mundo el 15 de julio de 2011. Las ocho adaptaciones de las novelas de J.K. Rowling al cine, componen una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Así que el paso de HBO Max de preparar una serie sobre Harry Potter, parece un movimiento lógico para continuar explotando el tirón de estas historias en el panorama audiovisual, señala la agencia EFE.

En el cine el universo de "Harry Potter" se extendió más allá de la trama central con las películas de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" en el 2016 y "Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald" en el 2018. El próximo está previsto el estreno de la tercera parte de "Animales fantásticos" con el actor británico Eddie Redmayne en su papel principal.

Para HBO Max, que es la gran apuesta de WarnerMedia en el mundo del streaming, el proyecto televisivo sobre "Harry Potter" prolongaría su táctica de seguir exprimiendo viejos éxitos, ya sea con nuevas entregas, como las continuaciones de "Game of Thrones" o "Sex and the city, o apelando a la nostalgia con programas especiales como la inminente reunión de "Friends".