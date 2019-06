Lupillo Rivera confiesa por qué no fue a la boda de Chiquis

El cantante Lupillo Rivera, quien participa en "La Voz Azteca", confiesa por qué motivo no fue a la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, la cual se celebró el pasado sábado en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

A pesar de no haber estado presente en la boda de Chiquis y Lorenzo, Lupillo Rivera, a través de un video, envía sus felicitaciones a su sobrina, a quien le desea toda la felicidad del mundo al lado del hombre que ama.

Lupillo Rivera tenía varios compromisos de trabajo, y por tal motivo, no pudo cancelar alguno, puesto que le gusta cumplir con su trabajo, antes que cualquier cosa.

No pude llegar porque tengo compromisos acá en Tv Azteca, estamos trabajando lo de La Voz, ya es la gran final el lunes y pues ahí las fechas se nos cruzaron. Tengo una cantada también”, menciona Lupillo.

Lupillo dijo lo anterior a través de una transmisión en vivo por Instagram, sin embargo, muchos de sus fans no le creyeron y comenzaron a escribir cosas que él quizá no hubiera esperado leer.

Lupe sabe la verdad de lo que pasó entre Jenni y Chiquis. Él dijo un día que, siempre estaría del lado de su hermana, por eso nunca esta en los eventos junto a la Chiquis, porque la mastica, pero no la pasa", escribe alguien.

Ella puso el día y la hora para que no estuviera su tío, porque el Lupe algo le sabe. Los dos, por más que digan, no se llevan”, escribe otra persona.

A decir verdad de algunos internautas, Lupillo Rivera no habría asistido a la boda de Chiquis no porque tuviera trabajo u otros compromisos, sino porque le guarda lealtad a su hermana Jenni Rivera y prefirió no hacerse presente.

Lupillo Rivera ha generado polémica en las últimas semanas, ya que ha sido relacionado sentimentalmente con la también cantante Belinda. Ambos son coaches en "La Voz Azteca". Él aclaró cómo es su relación con Belinda y le ofreció disculpas por tantos males entendidos.

En el Instagram de @chamonic se coloca una fotografía en la que aparecen Belinda y Lupillo, y según declaraciones de él, desmiente que tenga una relación sentimental con ella. Su relación es exclusivamente laboral.

Lupillo dijo que prepara junto a Belinda una canción, y en parte por eso es que se ven con frecuencia, aparte que son compañeros en el reality show "La Voz Azteca".

Le pido una disculpa como un caballero. No me gusta que molesten a una mujer tan hermosa. Nosotros andamos trabajando y estamos en un proyecto juntos", declaró Lupillo.

La reportera de espectáculos Elisa Beristain hizo público hace unos días en su programa de Youtube Chisme no like que supuestamente Belinda y Lupillo tenían una relación sentimental.