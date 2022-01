Lupillo Rivera da cachetada con guante blanco a sus hermanos Juan y Rosie Rivera con su nueva canción

México.- A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, el cantante de música regional mexicana y corrido Lupillo Rivera lanzó un adelanto de su nueva canción, que estaría inspirada en sus hermanos Juan y Rosie Rivera, y todo aquel escándalo familiar que están enfrentando.

Luego de externar todo su apoyo para sus sobrinos, los hijos de Jenni Rivera, Lupillo fue criticado por el público y hasta amenazado por su hermano Juan, quien le pidió callarse y evitar problemas, ya que si él hablara sobre lo que sabe de él habría grandes problemas.

Por este motivo, todos creen que el tema que lanzará pronto el también conocido como El Toro del Corrido podría estar inspirado en sus hermanos y sería una cachetada con guante blanco a todos los problemas que han estado atravesando en las últimas semanas luego del cambio de dirección de las empresas de Jenni.

"Ahí les va un poco de música...", se lee en la publicación, que cuenta con más de cien mil reproducciones. Desde el estudio, Lupillo Rivera adelanta su nueva canción que habla sobre la gente que se aprovecha de los demás y sólo son avariciosos ¿coincidencia?

"Los changos siguen colgados no se han cansado. No tienen llenadera, quieren del árbol, comer la fruta hasta acabarlo... la avaricia no es buena, está comprobado", se escucha en la letra de la canción, que de momento no tiene fecha de lanzamiento.

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación y usuarios de Internet aseguraron que la canción de Lupillo está dedicada para sus hermanos Juan y Rosie, que han sido tema de conversación en las últimas semanas al defenderse de los comentarios que hizo Chiquis a través de una transmisión en vivo de Instagram.

Cabe recordar que Chiquis externó su opinión sobre el cambio de dirección de su tía Rosie a su hermana Jacqie en las empresas de Jenni Rivera y confesó que es una injusticia que se haya dicho en un comunicado que el cambio salió limpio en cuentas, pues reveló que hubo un faltante de 80 mil dólares durante la dirección de su tía, lo que causó gran revuelo.

