Lupillo Rivera dedicaría su nuevo tema Lo que siento a Belinda

El cantante Lupillo Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, es cuestionado por usuarios en redes sociales si su nuevo tema Lo que siento se lo dedica a Belinda. En los últimos meses se ha dicho que ambos tienen una relación sentimental.



Lupillo Rivera está dando a conocer Lo que siento, su nuevo tema musical, y por el título y lo que dice en la letra, podría pensarse que se la dedica a Belinda.

Respecto al tema Lo que siento, la letra es muy llegadora, y en parte de las misma dice:

"Cómo no perderme en el verde de tus ojos si son tan bellos, cómo negar que tu mirada me fascina, que te has vuelto para mí, la mitad que me faltaba.”