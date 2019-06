Lupillo Rivera dice la verdad sobre su relación con Belinda

El cantante Lupillo Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, dice la verdad sobre su relación con Belinda, y le ofrece disculpas si tanto rumor respecto a que entre ellos existe una relación sentimental, provocó en ella incomodidades.

En el Instagram de @chamonic se coloca una fotografía en la que aparecen Belinda y Lupillo Rivera, y según declaraciones de él, desmiente que tenga una relación con la bella cantante. Su relación es exclusivamente laboral.

Lupillo Rivera adelanta a los seguidores de él y de Belinda que ambos están preparando una canción juntos, y en parte por eso es que se ven con frecuencia, aparte que son compañeros en el reality show "La Voz Azteca".

Le pido una disculpa como un caballero. No me gusta que molesten a una mujer tan hermosa. Nosotros andamos trabajando y estamos en un proyecto juntos", declaró Lupillo.

La reportera de espectáculos Elisa Beristain hizo público en su programa de Youtube Chisme no like que supuestamente Belinda y Lupillo Rivera tenían una relación sentimental, y también expresó que no podía revelar el nombre de la fuente que la enteró de ello.

Esto es verdad, aquí se los confirmamos, si no dejamos nuestra carrera, así se los digo a ese grado", agregó Elisa.

Beristain en su programa Chisme no like aseguró que Belinda es la responsable de la felicidad que desbordaba actualmente Lupillo, quien también luce mucho más delgado e incluso se ha hecho un tatuaje con la cara de ella.

Belinda es dueña de una belleza inigualable, y con cada publicación que realiza en Instagram, cautiva a sus millones de seguidores de todo el mundo. Cuando se trata de imágenes sensuales, las redes estallan.

Belinda Peregrín Schüll es el nombre completo de la artista, quien nació en Madrid, el 15 de agosto de 1989, y ya está naturalizada mexicana.

Según información en su biografía, comenzó a actuar desde que tenía diez años de edad. En 2002 firmó con BMG y en 2004 lanzó su álbum debut, "Belinda".