Lupillo Rivera dice su verdad sobre amenazas a Jenni Rivera

Este 9 de diciembre se cumplen 7 años de la muerte de la cantante Jenni Rivera, La Diva de la banda, ocurrida en un accidente de avión en la sierra de Nuevo León, México.

Lupillo Rivera, hermano de Jenni Rivera, da su opinión respecto a si considera que la muerte de ella pudo tratarse de un asesinato, como se ha rumorado, y también dice si ella habría recibido amenazas de muerte.

En entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, Lupillo Rivera, uno de los hermanos de Jenni, dice lo que sabe respecto a las supuestas amenazas hacia ella.

He escuchado algunas cosas; a mi nunca me comentó nada mi hermana sobre eso (las amenazas). Yo opino que se trató de un accidente en el que falleció mi hermana...".

Siempre que pasan cosas así, al poco tiempo sale alguien a hablar de más. A la fecha no se ha dicho nada... No sé si la tendrían amenazada o no."