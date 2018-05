Lupillo Rivera se sincera ante su mamá sobre su divorcio

En los últimos días, el cantante Lupillo Rivera ha estado estado en el "ojo del huracán", tras darse a conocer su proceso de divorcio de Mayeli Alonso, con quien estuvo casado por 12 años.

Lupillo Rivera tuvo un acercamiento con su mamá, la señora Rosa Saavedra, de quien ha estado distanciado por varios problemas entre los miembros de la familia Rivera.

Ante la señora Rosa Saavedra, el cantante Lupillo Rivera se sinceró respecto a ciertos rumores sobre su divorcio con Mayeli.

La señora Rosa no perdió tiempo y le preguntó de forma directa a su hijo: “quiero que me digas…¿por qué?”.

“Dicen que tienes una (amante) en Guadalajara, no sé dónde, a mí que me esculquen yo no la conozco”, señaló la matriarca de los Rivera.

Ante las palabras de su mamá, el llamado "Toro del corrido" manifestó:

Mire jefa, ahorita me están saliendo, y luego que una de Guadalajara, una de Colima, una que en Dubai, yo la verdad no tengo ninguna amante...yo la verdad no tengo ninguna amante, el divorcio no fue a causa de eso.

“Yo la decisión que tomé de divorciarme jefa fue por razones muy personales, que nunca quisiera decir por no herir a mis hijos, fue una decisión rápida, yo todavía no le he dicho y no creo que me anime a decirle, pero lo que sí le puedo decir es que fue una decisión rápida y fue una decisión firme”, comentó.