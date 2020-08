Lupillo Rivera es "la burla" de redes sociales tras noviazgo de Belinda y Christian Nodal

México.- Los nombres de Belinda y Christian Nodal se han vuelto virales en las redes sociales tras el anuncio de su noviazgo, pero quien también figuró en lo alto de las listas de popularidad fue Lupillo Rivera, pues en redes sociales algunos internautas revivieron el romance que tuvieron los cantantes durante la temporada que grabaron juntos de "La Voz".

Usuarios de Internet se burlaron del cantante de música regional mexicana y corridos, pues hasta crearon algunos memes en los que se ve que está muy triste el "Toro del Corrido" ahora que Belinda ha comenzado su relación con Nodal y sacaron el tema del controversial tatuaje que éste se hizo en brazo, nada más y nada menos que el rostro de la intérprete a quien definió como "la mujer más hermosa que ha conocido en su vida".

El controversial tatuaje de Lupillo Rivera. Foto: Twitter

Los memes y burlas hacia el cantante no han cesado en Internet, pues hace apenas unos días el cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram un video, en el que supuestamente aparece ebrio, y recordó su romance con Beli, lo cual ha hecho creer a todos que no ha podido olvidarla, pero quién podría hacerlo cuando es una de las mujeres más hermosas de Latinoamérica.

Así son las burlas en las redes sociales. Foto: Twitter

La burla hacia Lupillo se ha unido a los memes más populares actualmente. Foto: Twitter

En dicho audiovisual, Lupillo habla sobre su amor hacia la cantante y admite que, aunque ha pasado casi un año de su relación, no ha podido olvidarla. "Nunca me voy a olvidar de Belinda, la verdad. Eso sí, lo digo públicamente; nunca me voy a olvidar de ella y punto", confiesa en el video.

Sin embargo, en una entrevista con el programa "De Primera Mano", el cantante admitió que el video era solo una broma y negó haber estado "pasado de copas". "No, mira ese día hicimos un concierto virtual. Si se fija la gente es la misma camisa del concierto virtual. Ese día no andábamos pasados de copas", dijo el cantante, quien también aseguró que el video fue editado al subirlo a las redes.

Lupillo Rivera habla sobre su romance con Belinda

Fue en el mes de octubre de 2019 cuando Lupillo Rivera, cansado de los rumores y cuestionamientos, confirmó su romance con la cantante, esto después de haberlo negado rotundamente ante los medios de comunicación, asegurando que solo era su amiga y ya.

Fue en el programa de "Chisme No Like", en donde el grupero confesó que estuvo con la cantante durante cinco meses y el flechazo se dio cuando grabaron los programas de La Voz, en donde ambos eran coaches y compartían mucho tiempo juntos.

Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo el 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado una mujer tanto en mi vida así de fácil", dijo Lupillo.

Belinda y Lupillo Rivera en "La Voz". Foto: Instagram

Asimismo, confesó que todo lo que hizo para tapar el romance ante las cámaras fue por amor, pues siempre cuidó de la integridad de la cantante pop, lo cual hizo que las redes sociales explotaran por tan fuertes declaraciones.

Yo siempre la he protegido. La he protegido de todas las cosas. Siempre he hablado superbién de ella. Nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Punto", dijo el cantante.

Lupillo Rivera negó su romance en el pasado

Belinda y yo nunca hemos sido novios Belinda y yo simplemente hemos sido amigos, nos conocimos en La Voz empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco, seis veces creo a diferentes partes al cine que a un evento, este a unas fiestas inclusive varias partes nos agarraron los medios, pero nosotros simplemente somos amigos...", dijo Lupillo en Instagram antes de confirmar su relación con la cantante.

