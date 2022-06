Lupillo Rivera externa su apoyo incondicional hacia su padre Pedro Rivera tras ser acusado de acoso

Don Pedro Rivera atraviesa una fuerte polémica tras las acusaciones de una de sus ex empleadas, pero su familia está de su lado y espera que pronto salga adelante de dicha polémica, pues confían plenamente en él y le brindan todo su apoyo.

De la misma manera, Lupillo Rivera aseguró que su padre siempre se ha portado bien y ha sido un hombre muy responsable. Por otro lado, la ex esposa de Pedro, Doña Rosa Saavedra, también externó su apoyo hacia él a través de sus redes sociales.

"Yo confío 100 por ciento en mi papá…jamás he visto faltarle al respeto a una mujer, yo sé que va a salir bien de esta situación", declaró Lupillo durante la entrevista.

Estados Unidos.- La polémica vuelve a tocar la puerta de la familia Rivera, en esta ocasión es Don Pedro Rivera , el patriarca, quien está dando de qué hablar, pues fue acusado por una ex empleada de su disquera, "Cintas Acuario", por acoso laboral .

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.