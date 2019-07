Lupillo Rivera hace gran fiesta de quince años para su hija

Lupillo Rivera causó sensación en las redes sociales por la maravillosa fiesta de quince años que le hizo a su hija, Lupita es por eso que el famoso tiró la casa por la ventana con tremendo evento.

En redes sociales circulan algunos videos de la familia Rivera donde se puede ver a la quinceañera llegando con los ojos vendados a un jardín donde la esperan familiares y amigos en ese mismo lugar estaba un musico además de su elegante vestido.

"Desde que naciste, me quitaste una tristeza profunda que tenía y siempre te he dicho que eres mi ángel de la guarda, porque así es. Sé que muchas veces te he fallado y te pido perdón por no haber sostenido la familia como debía y hasta siento que te he fallado como hombre, pero de algo siempre tienes que estar segura @karizmarivera es que TE AMO y siempre serás lo más importante para mí...", dice un mensaje que Lupillo le dedicó a la festejada en una foto.

Por si fuera poco una vez más los Rivera demostraron que toda su familia está más unida que nunca, pues aunque muchos pensaron que nadie de los miembros iría debido a que Lupillo no fue a la boda de su sobrina Chiquis, pero demostraron todo lo contrario.

"Eres un súper papá. Te admiro mucho Lupillo", "Que hermosa se ve! Feliz Cumpleaños y que Dios la bendiga siempre", "Uy linda se parece a su papi, que lindo detalle la publicación, un hermoso vestido, seguro tendrá una gran fiesta", escribieron los fans.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 60 mil likes y cientos de comentarios felicitando a la joven dejando por un lado las especulaciones que lo relacionaban con Belinda, pues como todos saben desde que trabajan en La Voz Azteca se dice que hay un supuesto amorío.

Los rumores crecieron aún más cuando ambos cantantes acudieron a una fiesta de quince años donde se les vio muy juntos causando controversia en redes sociales por la foto que circula de ambos en la convivencia.

Cabe mencionar que Lupillo Rivera y Belinda ya han desmentido la información varias veces, aunque los fans insisten que harían una linda pareja.

Más noticias