Lupillo Rivera ¿qué opina de la relación de su sobrino?

El cantante Lupillo Rivera rompió el silencio y por primera vez habló públicamente sobre la relación amorosa que tiene su sobrino Juan Ángel López, hijo de su fallecida hermana Jenni.

I’m the luckiest/ happiest dude in the world pic.twitter.com/xt7o8comK5 — joaquin (@jooaquaain) 10 de noviembre de 2017

En entrevista con el programa Un nuevo día, El toro del corrido comentó:

“Yo no soy nadie para juzgar a nadie, no critico a nadie, yo creo que cada quien tenemos nuestra vida y yo creo que cada quien podemos hacer lo que queramos con nuestro propio cuerpo y si él es feliz así, uno no puede comentar nada”.

“A mí me gusta mi cuerpo así como está, así panzón, peludo y todo ese rollo, no hay nadie que me vaya a decir nada. Yo creo que él ya está grande, va madurando y él va a saber lo que va a hacer con su vida”, agregó el cantante.

Lupillo aprovechó la entrevista para recordar que la última vez que se reunió toda la familia Rivera fue en el Día de Acción de Gracias del año 2012 y que de sus navidades, recuerda a su madre haciendo tamales mientras su padre tomaba brandy y escuchaban a Vicente Fernández, esa era la tradición de la familia.

Lupillo habló con el programa de Telemundo antes de ofrecer un show en un club nocturno de la ciudad de Nueva York, en donde recordó sus inicios musicales en la Gran Manzana.