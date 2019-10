Lupillo Rivera reacciona ante foto erótica de su exesposa

Lupillo Rivera, cantante de éxitos como "Despreciado" y "Borracho", reacciona y da su punto de vista tras haber visto publicada una fotografía erótica que colgó en Instagram Mayeli Alonso, su exesposa, y madre de su hija.

Lupillo Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, platicó para el programa "Chisme No Like" y charló acerca de la fotografía que publicó su exesposa e hizo que muchos fans la insultaran, porque les pareció bastante fuerte.

"Chisme No Like" es un programa de YouTube y es conducido por Elisa Beristáin, y en una charla con esta emisión, Lupillo reprobó que Mayeli haya publicado tal imagen, la cual tiene una connotación erótica.

Creo que uno como padre y como madre, antes de hacer cualquier negocio, debes de pensar en los hijos, por que yo no voy a salir en una película pornográfica, aunque pueda ganar millones, sin pensar en mis hijos”.

A Lupilo no le habria parecido de buen gusto la imagen que publica Mayeli en Instagram, la cual tiene un sentido erótico, y se manifestó en desacuerdo con ella.

Para mí es una barbaridad, algo que no debe de pasar, porque debe de pensar uno, o sea, Lupita (su hija); a mí me interesa la inocencia de mis hijos, que ellos vayan crecido y conociendo el mundo, no que se los pongan”.