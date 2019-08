Lupillo Rivera reacciona tras ver el sensual escote de Belinda

Son muchos los rumores que señalan un romance entre Lupillo Rivera y Belinda; al parecer la chispa entre ambos surgiría al formar parte de los coaches de La Voz Azteca. Sin embargo hasta el momento todo sigue siendo eso, solo rumores.

El llamado "Toro del corrido" no pierde oportunidad para piropear a la joven cantante del pop; en un reciente post en su cuenta de Instagram Belinda desbordó sensualidad al mostrar. En la imagen podermos verla abordo de un bote usando un ceñido traje de baño con un ardiente escote.

Belinda recibió muchos comentarios en cuestión de minutos, pero fue el de Lupillo Rivera el que acaparó la atención. "Oohh maaaan", escribió en el post de su supuesta novia.

Por otra parte la relación entre los cantantes va tan bien, que habrá boda próximamente según comentó el cantautor argentino Ricardo Montaner. En una entrevista con el programa Suelta la Sopa comentó: "ahora, la boda va, es un hecho, pero públicamente no ha dicho nada, por lo tanto todavía está la duda".

Asimismo el ex coach de La Voz Azteca habló sobre el tatuaje de Belinda que Lupillo Rivera se hizo en su brazo izquierdo. "Ahora después cuando vi las fotos del brazo con la cara de Belinda, pues no me sorprendió”. Ricardo Montaner afirmó que, aunque nunca pudo ver el tatuaje como tal, no dudó en ningún momento que los rumores fueran ciertos, sobre todo por la cercanía que mostraron tanto Lupillo como Belinda durante el reality musical.