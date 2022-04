Lupillo Rivera responde si le compró una casa a Belinda cuando fueron novios

México. En entrevista con Yordi Rosado, el cantante Lupillo Rivera confiesa si es verdad que le compró a Belina una casa, como se dijo tiempo atrás cuando ambos tendrían una relación sentimental.

Lupillo Rivera, cantante de temas como El pelotero y Sufriendo a solas, dice también a Yordi que es un caballero y no tiene nada malo que hablar de Belinda, a quien respeta y admira por ser sobre tod una mujer.

Drante 2019 Belinda y Lupillo Rivera fueron jueces en el reality show de Televisión Azteca La Voz, donde comenzaron las especulaciones de una romance entre los dos, y tras permanecer en secreto, luego salió a la luz, aunque ellos habrían acordado negarlo.

“Tuvimos nuestra historia, nuestro tiempo y fuimos felices. Siempre le he deseado lo mejor, que busque al hombre correcto que la haga completamente feliz. Yo la verdad soy muy feliz ahora y sigo adelante con mi vida; gracias a Dios que me mandó una mujer que me comprende.”

Lupillo Rivera con su nueva novia Gisselle Soto. Foto de Instagram

Sobre especulaciones acerca de que él le compró una casa a Belinda cuando fueron pareja, él deja en claro que jamás hubo tal compra.

“No tuve que darle dinero de nada, nunca le compré casa. Yo no sé quién salió con ese rumor. No tuvimos que hacer nada de esa onda”, recalca Lupillo Rivera en la misma entrevista.

Ahora Lupillo, llamado "El Toro del Corrido", tiene ya una formal relación ahora con Gisselle Soto, una joven de 27 años que radica en USA y quien se dedica al negocio del maquillaje, además la ha presumido en Instagram, y ambos dicen quererse mucho.