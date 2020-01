Lupillo Rivera revela cuál ha sido su peor trabajo antes de la fama

El cantante Lupillo Rivera reveló durante una entrevista "Al volante" con el youtuber El Escorpión Dorado cuál ha sido su peor trabajo antes de alcanzar la fama y el éxito que ha tenido y sorprendió a muchos de sus más fieles fanáticos, ya que no sabían que su ídolo había tenido que sufrir de esa manera.

Rivera, quien se ha visto envuelto en escándalos los últimos meses por el romance con Belinda y ahora un supuesto romance con Danna Paola, confesó en la entrevista que en sus inicios y por necesidad tuvo que aguantar regaños preparando hamburguesas, un trabajo que siempre recuerda porque no fue nada de su agrado.

En su trayectoria por las calles de Hollywood junto a El Escorpión, explicó que el peor trabajo de su vida fue trabajar en un Mc Donald's, en donde tenía que voltear las hamburguesas y siempre terminaba regañado por no seguir los pasos correctos de cocción.

El peor que nunca me ha gustado, que siempre recuerdo ese trabajo fue el... trabajé en el Mc Donald's dos semanas, era el que volteaba las hamburguesas y como yo no sabía mucho de ese jale... la carne está congelada y yo la descongelaba y me regañaban, la ponía en el lavamanos para que se estuviera descongelando y no: 'es directo, así en el comal'", recordó el conocido como "El Toro del Corrido".