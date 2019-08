Lupillo Rivera se convertirá en abuelo por segunda ocasión

Mucho ha dado de hablar Lupillo Rivera en estos últimos meses, su divorcio, el supuesto romance con Belinda y ahora el embarazo de su hija Abigail.

La hija del cantante, Abigail Rivera le ha dado la dicha al cantante de convertirse en abuelo por segunda vez.

La joven posó en una fotografía frente al espejo presumiendo su pancita y la acompañó con un tierno mensaje.

Me sentí cómoda y bien hoy. Los vestidos largos son lo mío este verano, no puedo esperar para descubrir quién eres, ¡si vas a ser otra dulce princesita o mi primer principito! Baby shower / revelación de género, por favor, ¡ven pronto! Mami está esperando y no con paciencia’’, escribió al pie de la fotografía.