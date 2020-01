Lupillo Rivera se harta de fan en redes y lo agrade verbalmente

El cantante de regional mexicano Lupillo Rivera se molestó demasiado con uno de sus seguidores que llegó a agredirlo verbalmente luego de que éste le escribiera una serie de comentarios negativos en un video y le sugirió acudir a la Iglesia.

Lupillo decidió compartir un video en donde mostró su malestar con el usuario de Internet que únicamente se ha dedicado a molestarlo en sus distintas redes sociales.

No es una amenaza. Si yo te caigo mal, si no te gusta mi música, mi forma de actuar, de cantar, no te gusta mi familia, nada de mí ¿qué haces siguiéndome? Mejor usa las redes sociales para cosas positivas", sugirió.