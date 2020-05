Lupillo Rivera y El Coyote se agarran a golpes

Tremenda pelea fue la que tuvieron El Coyote y Lupillo Rivera en la última ceremonia de Premios Furia, ya que el último al parecer se aprovechó del tiempo que le tocaba a su colega para cantar, por lo que decidió reclamarle tras de cámaras.

"Cuando me dieron el banderazo para cantar todo llevaba su tiempo no, tenía la gente todo organizado cuando yo iba bajándome de la limusina me salió mi compa con una banda en medio de la gente que se me metió así como a dos metros fíjate, el vato como tirándome picones", dijo el Coyote.

Tras la discusión el artista se agarró de palabras con el hermano de Jenni Rivera por lo que sus equipos de seguridad se metieron, por lo que el Coyote le dijo que nadie se metiera y que arreglaran sus problemas solo ellos dos llegando a los golpes.

AQUÍ PODRÁS VER EL VIDEO

Y se metió la gente de él, y se metió la gente mía y le dije no viejo yo y usted solitos a la ver@&,le dijo el Coyote cuando comenzaron los golpes.

Tras darse a conocer las declaraciones los usuarios dejaron en claro que Lupillo fue prepotente con El Coyote y que no respeto su tiempo por lo que fue apoyado por los internautas que en ese momento escuchaban la entrevista del artista, quién tiene varios años en la música grupera.

Cabe mencionar que son varias s los artistas quienes están dando entrevistas por medio de Instagram debido a la contingencia por la pandemia de coronavirus (Covid-19) que hay en el mundo.

Además muchos esperan que Lupillo le responda a su colega quien al final dijo que ya no tiene resentimiento con el artista, quien pocas veces habla de escándalos sobre el mundo del espectáculo.

