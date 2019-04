Lupillo Rivera y la difícil razón por la que terminó con su novia

Lupillo Rivera dejó a todos con la boca abierta al revelar que terminó con su novia Shirley de quien hace unos meses estaba completamente enamorado, pero al parecer las agendas de trabajo fue el motivo de la separación.

"Lo que pasa es que el trabajo no creo que es una mujer que se merece toda la atención que debe de darle una persona y pues en estos momentos no he podido darle la atención como se lo merece...", dijo para Un Nuevo Día.

Por si fuera poco el hermano de Jenni Rivera aseguró que ambos tomaron la decisión de la mejor manera además dijo que ella lo apoyó en todas sus decisiones.

"Siento yo que fue una decisión de los dos yo creo que ella ya también pues me decía necesito verte pero no tengo el tiempo no existían el tiempo y ella pues también ocupada en sus cosas...", expresó.

Cabe mencionar que Lupillo Rivera se estrenó hace unas semanas como el nuevo coach de La Voz, donde se ha convertido en uno de los favoritos del reality show realizado en México.