¿Lupita Castro demandará a Vicente Fernández por abuso sexual?: "me imagino a este señor en la cárcel"

Tras 40 años de permanecer en silencio la cantante mexicana-estadounidense Lupita Castro, sorprendió con sus declaraciones sobre Don Vicente Fernández: "abusó sexualmente de mí". Dicha confesión la dio en el programa "Chisme no like" que conducen Elisa Beristein y Javier Ceriani. Asimismo la intérprete aseguró que no se atrevería a mentir con respecto a este delicado tema, "porque no soy esa persona, fue a los 17 años, era menor de edad y era virgen".

En una reciente entrevista para el programa "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión, se le preguntó a Lupita Castro si tiene pensado demandar a Don Vicente Fernández, por el supuesto abuso sexual.

Si lo pensé, yo me imagino a este señor en la cárcel y no tengo el corazón, lo que sí, tal vez, si alguien lo hace, a lo mejor me uno, no estoy segura.

Cabe recordar que desde hace unas semanas, varias mujeres aseguraron haber sido acosadas por el papá del también cantante Alejandro Fernández, conocido como "El Potrillo". Dichas mujeres compartieron en redes sociales fotografías donde "El Charro de Huentitán" les toca uno de sus senos al momento de que posaron para la foto del recuerdo, luego de conocerlo en su rancho Los Tres Potrillos ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México.

Fue precisamente por estas mujeres quienes dieron a conocer esas imágenes, que Lupita Castro decidió dar a conocer el supuesto abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad. La cantante mencionó en la entrevista para "Sale el sol", querer una disculpa pública de parte de Don Vicente Fernández. "Eso es lo que una víctima necesita para cerrar el capítulo, lo más sano posible".

La conductora de este programa de televisión, Ana María Alvarado, manifestó que no cree que Don Chente Fernández, salga a dar a una disculpa, "si es que si sucedió como ella lo relata". Por su parte Gustavo Adolfo Infante señaló que al cantante originario de Huentitán El Alto, Jalisco, le saldría más barato ofrecerle a Lupita Castro una disculpa, "si es que pasó".

¿Cómo y cuándo ocurrió el supuesto abuso sexual de Lupita Castro?

En el programa "Chisme no like" contó que conoció al ídolo de la música mexicana en una posada del programa de Televisa "Siempre en domingo", que conducía Raúl Velasco. Supuestamente al conocerla, el cantante habló con los papás de Lupita para que le dieran permiso de trabajar junto a él, cantando en las diversas presentaciones que tenía en el país. Al ser menor de edad siempre la acompañaba un familiar.

En un ocasión, según el relato de Lupita Castro, ninguno de sus familiares la pudo acompañar a un show que tuvieron en San Luis Potosí; en aquella ocasión su mamá le pidió a una amiga cercana que fuera con ella. Al terminar la presentación fueron a cenar y Vicente Fernández (mayor más de 20 años que Lupita), le insistió que tomara una bebida. Al lograr que se la tomara, supuestamente ella comenzó a sentir un tanto mareada.

"Después me dijo: 'vamos al sillón' y ahí empezó muy fuerte y yo pues no, habíamos platicado que eso (tener relaciones sexuales) no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo. Entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada, él se puso muy pesado, la verdad a mí me dio mucho temor. Yo le dije: 'no, no' y lo hizo, ¿Cómo se llama eso?".

Con la voz entre cortada Lupita Castro expresó: "lo único que le puedo decir: 'Vicente, si pudiste tener cualquier otra mujer, de hecho has tenido muchas, ¿por qué yo? ¿por qué fui tu presa? Precisamente por eso, porque estaba inocente, porque no sabía defenderme, no lo sé.