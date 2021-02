Lupita Castro sobre Don Vicente Fernández: "abuso sexualmente de mí, es fuerte, pero es cierto"

La cantante Lupita Castro hizo una impactante revelación en el programa "Chisme no like" que conduce Elisa Beristein y Javier Ceriani. Aseguró haber sufrido abuso sexual de parte de Vicente Fernández hace 40 años. Hace unos días publicó un video en TikTok donde manifestó que el papá de Alejandro Fernández "El Potrillo", le había hecho algo muy grave y pronto daría a conocer las pruebas que tiene.

Elisa Beristein, esposa del programador de radio y productor discográfico Pepe Garza, comentó que Lupita Castro estuvo tocando las puertas de varias televisoras en Estados Unidos para contar su verdad con respecto al supuesto abuso sexual, sin embargo, tras confirmarle un espacio en algún programa, terminaban cancelándole su asistencia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Abuso sexualmente de mí", expresó Lupita Castro, contando que esto ocurrió cuando ella tenía 17 años de edad y era virgen. De acuerdo con su relato, conoció a Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán", en una posada del show de televisión "Siempre en domingo" a cargo del fallecido presentador Raúl Velasco. El cantante habló son los papás de Lupita para que la dejaran trabajar junto con él en sus presentaciones.

El supuesto abuso sexual de Vicente Fernández a Lupita Castro, habría ocurrido luego de un show en la ciudad de San Luis Potosí; en aquella ocasión alguno de sus familiares no pudo acompañarla como acostumbraban (por ser menor de edad). Ante esto una amiga cercana fue quien la acompañó a esa presentación.

Leer más: La cantante Lupita Castro hace una fuerte confesión: "a mí Vicente Fernández me acosó"

Al parecer al terminar el concierto fueron a cenar y Vicente Fernández le insistió para que tomará una bebida. Al lograr que se la tomará, Lupita Castro comenzó a sentirse un tanto mareada. "Después me dijo: 'vamos al sillón' y ahí empezó muy fuerte y yo pues no, habíamos platicado que eso (tener relaciones sexuales) no iba a pasar porque quería casarme de blanco y todo".

Entonces de ahí empezó el forcejeo, como yo estaba muy mareada, él se puso muy pesado, la verdad a mí me dio mucho temor. Yo le dije: 'no, no' y lo hizo, ¿Cómo se llama eso?

Con la voz entre cortada dijo que todo esto es muy fuerte y lo ha tenido guardado por muchos años "y ya no puedo más, yo no estoy mintiendo y él lo sabe". ¿Por qué esperó 40 años para denunciar el supuesto abuso sexual? Lupita Castro mencionó que hoy en día en México no se denuncia por temor, "pero por el Covid dije: 'puede que me muera y no me voy a quedar con esto adentro'".

La cantante le contó todo esto a su mamá hace dos semanas; cuando Javier Ceriani le preguntó si tenía algún mensaje para Don Vicente Fernández, quien la próxima semana cumplirá 81 años de edad, Lupita Castro respondió: "lo único que le puedo decir: 'Vicente, si pudiste cualquier otra mujer, de hecho has tenido muchas, ¿por qué yo? ¿Por qué fui tu presa? Precisamente por eso, porque estaba inocente, porque no sabía defenderme, no lo sé.

Leer más: La reacción de Doña Cuquita al ver el video de su esposo Vicente Fernández tocando seno de su fan