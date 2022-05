Lupita D'Alessio dice sus motivos para "agredir" a la prensa y ofrece disculpas

México. Lupita D'Alessio ofrece disculpas a medios de comunicación por las supuestas "agresiones" que últimamente ha hecho en su contra, y pide respeto por su forma de ser, pues está en su derecho de dar o no entrevistas cuando se las solicitan.

En entrevista con medios de comunicación en CDMX, Lupita D'Alessio, cantante de éxitos musicales como Mentiras y Yo, defiende su postura al negarse a dar entrevistas cuando se las solicitan:

"Porque no me da la gana, prefiero quedarme callada a ofender a una persona, si los he ofendido les pido una disculpa, no ha sido mi intención, estoy en mi derecho a no contestar, como tú al preguntar, yo a no responder...", dice a periodista que la cuestiona.

En varios portales de noticias se comparte que Lupita se reunió con la prensa para hablar de su carrera artística y nuevo disco y se abordó el tema de su supuesta "mala relación" con la prensa, puesto que ella no se ha portado cordial y amable en varias ocasiones.

“No quiero ser grosera, prefiero mantenerme callada y me hago tonta, ¿por qué me hago tonta con el celular? Para no regarla. No quiero lastimar, ese es el punto”, señala Lupita, quien promociona su nuevo disco Aquí estoy yo.

Además Lupita refiere que ha sufrido bullying por conductores y periodistas debido a que han hecho críticas que hirieren sus sentimientos: “Yo salí de un problema que no es fácil salir, ¿por qué no respetar esa parte? Que sea una crítica constructiva, respetuosa. ‘¡No, mira a la gorda esa!’ Eso no está padre, eso se llama bullying”, expresó.

La señora Lupita D'Alessio se disculpó por ofender o agredir a los cuestionamientos sobre su vida personal: "Perdónenme porque alguna vez salí con bolsazos en el aeropuerto. Pues, discúlpenme, no fue mi intención, estaba de malas, no sé. Muchas veces, vengo en un estado de ánimo no grato.”

Además la famosa intérprete originaria de Tijuana, Baja California, México, cuyo nombre completo es Guadalupe Contreras Ramos, deja en claro que no le gusta mucho dar entrevistas en los aeropuertos, por eso recurre al celular como método de distracción para evadir a reporteros.