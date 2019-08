Lupita D’Alessio empatiza con mujeres que luchan por sus derechos

Ciudad de México.- La talentosa cantante mexicana Lupita D’Alessio lanzó un mensaje donde empatiza con las mujeres que luchan por sus derechos. Pues incluso ella tuvo que luchar para hacer valer sus derechos a lo largo de su vida y trayectoria.

La cantante asegura que su triunfo en el mundo de la música es a pesar de las críticas que tenía en contra solo por ser mujer: Tengo 47 años de carrera, pero son 47 años de lucha constante, de una lucha en contra de los hombres misóginos. Yo he sido objeto de discriminación tan sólo por ser mujer, porque muchas veces me dijeron ‘no’ cuando quise lograr alguna cosa. Esos hombres me cerraron las puertas y sí me caí, pero también siempre me levanté”, sostuvo.

Sin embargo, la leona dormida no celebra los actos vandálicos que se realizaron durante la protesta del 16 de agosto en la Ciudad de México, lo justifica diciendo que si las mujeres han llegado tan lejos es producto de la violencia de a la que están expuestas y celebra que alcen la voz para hacerse respetar.

Que quede claro que, bajo ningún modo, estoy de acuerdo con el uso de la violencia, pero los hombres nos enseñaron a serlo. Porque ellos nos pegaron, nos violaron y nos mataron; porque hemos sido amedrentadas y aplastadas por ellos”.

Respecto a las marchas en contra de la violencia de género, agresiones sexuales y feminicidios. D`Alessio asegura que todos los destrozos generados tienen reparación, pero la vida que le arrebatan a una mujer, no lo tiene.

No estoy en favor de lastimar a terceros ni que se dañe un monumento nacional, pero si se trata de llamar la atención rallando con graffitis para que volteen a vernos, me uno a esa voz”.

“se arregla con pintura, pero ¿en dónde vamos a hallar a las mujeres que están desaparecidas?, ¿cómo vamos a revivir a las muertas de Juárez?, ¿cómo van a sanar nuestras niñas que han sido violadas? Ya estamos cansadas de que para poder trabajar primero tengan que violarte o pisotear tus derechos”, agregó

La talentosa cantante confiesa que incluso ella fue víctima de la violencia de género en forma e maltrato físico y psicológico por parte de sus parejas sentimentales, y manda un poderoso mensaje a las mujeres que han pasado por lo mismo.

"Las mujeres podemos salir adelante sin un hombre al lado, porque estamos preparadas para eso y más. Porque somos valientes, porque tenemos garra y tomamos al toro por los cuernos; porque si el marido se va y nos abandona, nosotras somos más fuertes”.

D´Alessio asegura que ella quiere ser recordada por sus hijos y fans como una mujer fuerte y empoderada, que a pesar de sus errores ha logrado salir adelante y superarlos. Aclara que: