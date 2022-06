Lupita D'Alessio furiosa con conductor de Ventaneando lo pone en su lugar con este mensaje

Lupita D'Alessio de 68 años de edad, se le fue con todo a Ricardo Manjarrez, conductor del programa Ventaneando esto, después de que cuestionara a su hijo Ernesto D'Alessio y su nuera Rosario Ruiz, pues la cantante le pidió respeto asegurando que sea claro cuando intente insinuar algo, aunque lo hizo de una manera más relajada, se le miraba molesta.

Hola amigos, este mensaje va para Ricardo Manjarrez de Ventaneando, donde difama a mi nuera, a mi hijo y a mí, pues soy la mamá de Ernesto y la suegra de Chayito, donde dice hay está muy eufórica está no sé que es lo que tratas tú de decir, porque aparte no lo dices claramente y que la sentó a mi nuera hijole fíjate estas superequivocado, jamás en la vida Ernesto es de esa forma", dijo Lupita D' Alessio en redes.

Aunque Lupita D'Alessio bajó el video a los pocos minutos, lo único que pidió fue respeto a su familia, pues el reportero de espectáculos ofendió a tanto a su hijo como su nuera, a quienes considera un matrimonio muy feliz que siempre ha estado alejado de escándalos, pues como algunos ya lo saben siempre se han reflejado mucho amor ante los medios.

"Lupita, no hagas caso a los comentarios tendenciosos que hace la gente, no te desgastes, deja que ladren! Un abrazo señora linda!!", "Es cierto querida Lupita, lamentablemente se encuentra en quién menos lo esperas", "Bien dicho Lupita Bendiciones para toda tu familia, puros programas chismosos Lupita no hagas caso no hagas corajes", "Sra bonita la persona qué no tiene luz propia quiere qué le den cinco minutos de fama usted siga brillando y cuídese mucho", escriben las redes.

Por su parte, Ricardo Manjarrez no ha respondido a las declaraciones de la cantante mexicana, quien siempre ha sido considerada una mujer de carácter fuerte que no se deja de nada ni de nadie, pues siempre ha tratado de defender a los suyos.

Además, la artista siempre ha dejado en claro que las entrevistas no le gustan del todo y más cuando está demasiado ocupada, pues es una mujer que anda de arriba para abajo trabajando.