Lupita: Es un homenaje a la clase trabajadora

Los trapos sucios se lavan en casa tiene por nombre la película que se estrena el próximo 20 de mayo en los cines de México, con la participación de la actriz Giovanna Zacarías, en su papel de Lupita, una empleada doméstica cansada de los incumplimientos de pagos y la falta de respeto de sus patrones. En entrevista por vía telefónica, la actriz comparte más detalles de su personaje, así como proyectos en los que próximamente participará.

La historia

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La actriz dijo sentirse muy entusiasmada por el estreno de la película y quiere que todo mundo acuda a las salas de cine en México para que disfrute esta historia, la cual le parece que se estrena en un momento perfecto antes de las elecciones de junio, ya que habla precisamente de una familia, que es la Ruiz Palacios, y el señor de la casa es un político que tiene contratadas a Toñita y Lupita para realizar los trabajos domésticos de la casa. Comenta que él ejerce esa doble moral de político que enseña una cara pero realmente tiene otra.

Encantada con su personaje de Lupita

Además de estar encantada con el personaje de Lupita, la actriz expresó sentirse feliz porque es un filme liderado por mujeres, y sobre todo, por los temas tan actuales que aborda y las situaciones que viven las empleadas domésticas, lo cual considera muy triste. Y es que la actriz asegura que las empleadas domésticas son personas que se han ganado en los últimos años muchos espacios en cuanto a seguridad social y pensiones, beneficios que desafortunadamente los actores no tienen. La actriz dijo además que los temas que se abordan en esta película se tenían que tocar y la historia habla de la injusticia de toda la gente de clase trabajadora y de los que tiene más, pero que menos dan.

Lupita es un homenaje a toda la clase trabajadora.

En cuanto a la preparación de su personaje en esta historia, la actriz afirmó que no fue nada difícil, ya que conoce muy bien las labores domésticas ya que desde los 11 años trabajó en esta área y solía abrir en un restaurante familiar.Además, porque ha estado rodeada de gente que se dedica a este oficio, personas que incluso hasta hace poco trabajaban en su casa y que la conocen desde que era una bebé. Explica que realmente no tenía mucho que estudiar el papel porque no viene de una clase privilegiada y su familia es de clase media, como muchas de las que existen en la Ciudad de México y en el país. Por lo contrario, Zacarías dijo que este personaje es como un homenaje a toda esa gente con la que ha trabajado durante muchos años, pero sobre todo a las personas que le ayudaban en su casa, que la vieron crecer y con quienes todavía convive.

Las trabajadoras domésticas son increíbles

Sin duda alguna, cada interpretación y un nuevo personaje brindan aprendizaje para cualquier actriz, y particularmente, este personaje de Lupita, a la actriz le vino también a brindar una reflexión, ya que asegura que las empleadas domésticas son mujeres increíbles y que tratan de salir adelante todos los días. Pero además, le hizo reflexionar sobre el tema de todos los trabajadores en general por la disparidad de clase tan marcada que existe y que aún después de la pandemia se dio cada vez más. La actriz compartió que acaba de terminar la ópera prima de Jonathan Hernández, que se llama El grosor del polvo, en la cual ella es protagonista. La historia es de una madre a la cual le desaparecen a su hija. Aseguró que está en espera de nuevos proyectos.