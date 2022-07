Lupita Galán asegura que su edad no fue un impedimento para darlo todo en 'Survivor México'.

Sinaloa, México. La tribu Jaguar de Survivor México tuvo que despedirse de uno de sus integrantes nuevamente después de que Lupita Galán, de 55 años, perdiera la competencia del duelo de la extinción y tuviera que ser expulsada del reality de supervivencia.

A pesar de todo, Lupita se mostró feliz con la experiencia. "Cuando llegué, sentí que no tenía la capacidad mental para soportar el dolor que se vive ahí, pero se aprenden muchas cosas dentro del programa y lo que aprendí es a ser más fuerte", dice vía telefónica a DEBATE.

Alianzas y complots

Lupita Galán siempre fue una figura controversial en el programa debido a que era la concursante de mayor edad; a pesar de ello, la comerciante siempre demostró su carácter y firmeza en los juegos.

Lupita admitió que su edad siempre fue vista como un obstáculo por sus compañeros y siente que no le dieron un trato justo por ello. "No me dejaban demostrarles que yo podía darles más”.

Lupita rompió en llanto al recordar lo difícil que fue vivir el exilio junto a Gabo Cuevas.

Los problemas en la tribu Jaguar son cada vez más aparentes, y en el programa se puede observar cómo se están formando complots y alianzas entre compañeros. Como lo que le sucedió a Lupita, quien a pesar de ser uno de los miembros más queridos del equipo, fue escogida para ir al exilio y directamente al duelo de eliminación.

"Hubo un rumor de que dijeron que yo estaba reteniendo puntos, y yo tengo entendido que cuando estuve en el exilio ellos perdieron dos juegos y yo se los dejé claro a ellas. Siento que piensan que por la edad que tengo, a lo mejor yo ya tenía que salir o que puro joven debía haber ahí, no lo sé, pero sí hubo alianza entre ellas, aseguró.

Noche a la intemperie

Después de que el equipo decidiera mandar a Lupita al exilio, la sobreviviente vivió lo que describe como "una auténtica pesadilla" y relató cómo es pasar las noches a la intemperie y separada de sus compañeros. "Me dio un ataque de pánico. Más que nada, había muchos animales, ese día llovió, no había fuego, la chozita que había estaba toda mojada y todo estaba oscuro. Empecé a llorar cuando sentí que se me estaban subiendo todos los animales, pero Gabo me ayudó a tranquilizarme".

Haciendo prueba de su carácter optimista, es como Lupita aseguró haber perdonado a sus compañeros por todo lo que sucedió en Survivor y continúa apoyando a su tribu desde afuera. "Sí me gustaría que le echaran ganas. Al final de cuentas, es un juego y fue bien jugado, así que yo estoy feliz. Los apoyo mucho a todos mis Jaguares",afirmó.