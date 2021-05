Lupita Jones enfureció al enterarse que Alicia Machado conduciría Miss Universo en TV Azteca

Dos ganadoras de Miss Universo se llevaron un disgusto entre ellas, pues Lupita Jones se habría enfurecido al saber que su amiga, Alicia Machado, trabajaría en TV Azteca.

Y es que la ganadora del certamen de Miss Universo de 1996, Alicia Machado estará a cargo de la conducción de la transmisión que hará TV Azteca. La venezolana estaría narrando el evento junto a Vanessa Claudio y Sofía Aragón.

Afirman, esto no habría dejado muy contenta a la ganadora de la edición de 1991, tanto por su relación con la televisora como los conflictos que tuvo con Sofía Aragón.

La información fue revelada por el periodista Gabriel Cuevas, quien dijo que la relación entre TV Azteca, donde Lupita Jones antes presentaba el concurso de Mexicana Universal, y la ex Miss Universo, es bastante tensa.

Señaló que cuando la mexicana se enteró de que la venezolana estaría en la Televisora del Ajusco, lo sintió como una traición por parte de quien considera una gran amiga.

“Cuando se entera que la Machado viene a TV Azteca no le pareció... entonces se puso en contacto con la gente de ella y le preguntó ‘Oye, ¿es verdad que te vas a TV Azteca a hacer esto?’ y le dijo ‘Claro, por supuesto, me están tratando increíble’”, dijo.

Pero lo que había molestado principalmente a Lupita Jones, es que Alicia Machado estará compartiendo la pantalla junto a Sofía Aragón, finalista de Miss Universo en 2019 que expuso los malos tratos por parte de la ahora candidata a gobernadora de Baja California, cuando se estaba preparando para el certamen.

El periodista comentó que Lupita Jones había tratado de persuadir a Alicia Machado de no trabajar en dicha televisora, y menos junto a Sofía Aragón.

“Casi casi me la estaba manipulando para que diera el no. No le agradó la idea de ver a su comadre con la mujer que la desenmascaró, que fue Sofía Aragón”.