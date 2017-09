Lupita Jones, esto espera de su pleito legal con Televisa

Lupita Jones, la exreina de belleza, reconoció que tiene un litigio con Televisa, tras su despido, pues busca una liquidación justa.



En entrevista con "La Taquilla", Jones desmiente que se haya ido a Televisión Azteca.

Reveló que, Cristal Silva, la próxima semana ya se integra para empezar a darle clases de conducción y pasarela a Denise Franco, "que nos va a representar en Miss Universo ya a finales de este año.



Cita que a diferencia de otras academias y concursos, ella ha impedido que la criminalidad tome el control.

"Pues a lo mejor en otro sí. La verdad yo son cosas que he cuidado siempre, que me he esforzado y he estado al pendiente de cualquier situación para que eso no llegue al concurso que yo manejo. Busco que ante todo la integridad de nuestras chicas sea una de las metas más importantes, y uno de los objetivos más importantes a cuidar."