Lupita Márquez, la hermosa joven a quien Pedro Infante le llevaba serenata en Guamúchil, Sinaloa

Ganó el Premio Ariel como "Mejor actor" por su protagonismo en la película "La vida no vale nada", así como el Oso de Plata por su actuación en "Tizoc". Por su parte, la Cámara de Comercio de Hollywood, le dio un reconocimiento póstumo con la develación de su estrella en el Paseo de la Fama. Pedro Infante, "El hijo predilecto de Guamúchil", se convirtió en toda una leyenda y su historia, se mantiene viva de generación en generación.

Pedro Infante es uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano y de la música ranchera . Deleitó con sus dotes actorales en más de 60 películas, muchas de estas siendo el protagonista, como fue el caso de "Nosotros los pobres", "Los tres huastecos", "Tizoc" y muchas más; en su faceta como intérprete grabó más de 300 canciones. No solo fue un extraordinario artista, sino también un Don Juan .

