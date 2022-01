¡Luto en el rock mexicano! Muere el músico Sergio Mancera "El Cóndor", ex guitarrista de El Tri

El rock mexicano está de luto ante la muerte del reconocido y respetado músico Sergio Mancera, quien fuera conocido como "El Cóndor" y uno de los guitarristas de la banda El Tri, agrupación liderada por la leyenda viviente Alex Lora. Se desconocen mayores detalles de su deceso, solo que tuvo unos problemas de salud en sus últimos momentos.

Además de El Tri, Sergio Mancera formó parte de las agrupaciones como Three Souls in My Mind y Heavy Nopal. Asimismo llevó a cabo muchos proyectos en los cuales colaboró con esa guitarra que tenía un sello propio y que se distinguía, por esa personalidad que le daba.

"El Cóndor" deja un legado musical extenso sobre todo en el rock mexicano; sus fans recuerdan su solo de guitarra en "Triste canción", tema incluido en el primer álbum de El Tri llamado "Simplemente", lanzado en 1985.

Cabe mencionar que Sergio Mancera formó parte de la banda El Tri desde 1983 hasta 1991. De momento Alex Lora no ha comentado nada sobre esta lamentable noticia.

Unos días antes de su fallecimiento, algunos compañeros músicos habían realizado un concierto para recaudar fondos, para ayudar a la familia de "El Cóndor" con los gastos médicos.

"Desgraciadamente, también hoy falleció uno de los mejores guitarristas de este pisoteado país, Sergio 'El Cóndor' Mancera", expresó en Twitter el locutor y escritor Iván Nieblas. "Parte del Three Souls in My Mind y de la mejor alienación del Tri, solo su trabajo en el disco 'Simplemente' muestra sus enormes facultades. Rock en paz".

Asimismo, la Fonoteca Nacional expresó a través de sus redes sociales, sus condolencias por la muerte de Sergio Mancera, "siempre será un sonido clave para el rock nacional".

Por su parte Carlos Alanis, vocalista de NEXT, grupo mexicano de Heavy Metal, manifestó en Twitter: "buen viaje al cielo lleno de blues y sentimiento, así como lo plasmaste en las canciones que nos dejaste y fueron y seguirán siendo parte de nuestras vidas. Maestro Sergio Mancera, descansa en paz".

Uno de los fans del músico escribió: "Sergio Mancera, gran guitarrista aquí y a donde fuera, querido Cóndor, gracias por tan buenas rolas, por tantas alegrías, por ese sonido que le diste a ese vital Three Souls in My Mind".