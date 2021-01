Luz Elena González cuenta cómo fue que se contagió de Covid-19

La actriz mexicana Luz Elena González compartió a través de sus redes sociales haber dado positivo a Covid-19; de igual manera la también cantante originaria de Guadalajara, Jalisco, contó cómo fue que se contagio de este virus. "Quería platicarles que tengo Covid, me contagiaron en mi casa una de las personas del servicio doméstico", relató.

La bella actriz quien participó hace unos años en el programa de comedia "La Escuelita VIP" (producido por Jorge Ortiz de Pinedo), mencionó que la empleada doméstica llegó enferma a su casa y no aviso que se sentía mal. Se enfermó a través de una cadena de contagios: "a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos dos días contagio a otra persona, a otras dos personas del personal de casa y esas personas del personal de casa, me contagiaron a mí".

Pero Luz Elena González no fue la única perjudicada con el virus. "Contagiaron a mis suegros, que nosotros los veíamos, nosotros por cuidado y resulta que por el descuido de una persona, pues por la falta de conciencia de no avisar en el trabajo: 'sabes que estoy mal, tengo un poco de gripa, porque no sabemos qué puede ser'. Desafortunadamente contagió a varias personas, porque esas personas que contagió también a su vez lo hicieron con sus familias, entonces se hizo una cadena de contagiadero horrible, esta muy peligroso".

La conductora de televisión también habló sobre los síntomas que ha tenido y cómo ha sobrellevado su aislamiento, tiempo en el que ha tenido momentos complicados. "La verdad es que ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien, a mí si me toco un poco fuerte porque he tenido todos los síntomas, menos temperatura. Perdí el olfato, perdí el gusto, sude muchísimo, mojaba la ropa de tanto sudor, la cama, el dolor de cuerpo es horrible, es súper fuerte. Nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor, tres días y dos noches enteras que no podía dormir del dolor".

Por fortuna ni su esposo ni sus hijos se contagiaron de Covid-19, ya que se aisló de manera oportuna al sentir los primeros malestares. (Bad Bunny positivo a Covid-19: otras estrellas del reguetón que también se han contagiado).

La actriz de telenovelas como "Antes muerta que Lichita", "Una familia con suerte" y varias más, recibió el 2021 luchando contra este virus. En una publicación en su feed de Instagram, Luz Elena González agradeció a todas las personas que le han enviado muestras de apoyo y cariño, ante su enfermedad, así como por todas las oraciones y todas las llamadas telefónica para saber cómo sigue de salud.

"Hoy termina un año, difícil para todos, alguien a perdido algo en el camino pero siempre hay esperanza, hoy estoy luchando mi batalla; aunque todavía no me siento como desearía, mi corazón esta feliz de todo el amor que me demuestran todos y cada uno de ustedes, mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis fans, todos".