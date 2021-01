Luz Elena González está feliz con su regreso a la televisión

Después de más de dos años de estar alejada de la televisión, la guapa actriz y exreina de belleza Luz Elena González regresa feliz a este medio que tanto le apasiona y disfruta, ya que desde hace cuatro meses se incorporó como conductora del matutino, Aquí contigo, del Heraldo TV. En entrevista por vía telefónica, la actriz habló de esta experiencia que está viviendo, así como de su estado de salud, que va en mejoría luego de haber sido infectada de Covid-19. Asimismo, compartió información sobre su familia.

Supera el Covid-19

Como muchas actrices, Luz Elena González se infectó de Covid-19. Esto sucedió a través de una empleada. Sin embargo, ya superó esta enfermedad, pero comenta que sí se espantó y no la pasó nada bien. Dijo que estuvo muy angustiada porque perdió algunos miembros de su familia y amigos a causa de este virus.

La actriz lamenta que todavía exista mucha imprudencia de la gente y que además tengan pocas ganas de ayudar a que esto se controle. Expresó que esta enfermedad es una cadena de contagios terribles y con base en lo que le tocó vivir, procura compartir ese mensaje a los demás para que se cuiden, ya que le causa mucha desesperación que aún hay gente que no cree en la enfermedad, y sobre todo, que es egoísta al no cuidarse y no pensar en los demás.

González expresó que disfruta muchísimo estar como conductora en el matutino Aquí conmigo, además que eso le ayuda a producir las endorfinas que su cuerpo necesita. “Me tiene muy feliz estar trabajando y eso me llena de ánimo. Creo que eso ayuda a que suban las defensas porque produce todas las endorfinas que necesita mi cuerpo para tener más defensas. Y de verdad que me encanta y disfruto mucho lo que hago en el programa porque es algo que no había hecho hace mucho. Aunque también ser titular es una responsabilidad de estar todos los días con el público. Además, también disfruto aprender de mi compañero Mauricio Barcelata”, explicó.

En los dos años y medio que estuvo alejada de la pantalla, los dedicó a su persona y especialmente a su familia. “También hice algunos castings y estuve buscando mánagers, cosas que no estaba acostumbrada a hacer, porque mi carrera actoral inició en Televisa, donde aprendí mucho y hasta hace tres años que dejé de ser exclusiva de la empresa, me propuse hacer una nueva forma de trabajo independiente, porque se abre un abanico de opciones.”

Su gran reto es ser mamá

Respecto a su faceta como mamá este su gran reto en su vida. “Siempre soñé con una familia y tuve muy claro que quería casarme y tener hijos, porque viví en un seno familiar muy bonito y rodeada de amor, y eso tengo que agradecerles a mis papás por haber sido tan buenos, cuidarnos y darnos lo mejor que ellos pudieron, pero sobre todo por darnos amor y todo lo bonito que sembraron en nosotros.”

Asegura que ahora que es una adulta, es feliz y agradecida, y además ama a la familia, cree en el respeto y el amor, y eso es lo que precisamente quiere para sus hijos, a quienes trata de darles lo mejor y ayudarlos para que sean igual de felices que ella. González busca que sus hijos se sientan amados, respetados, capaces, autosuficientes y que sean personas exitosas y humildes de corazón.

En ese mismo sentido, dijo que ser mamá implica muchos retos porque educar a un hijo es muy difícil, pero le da gracias a Dios por haberle mandando a dos hijos tan maravillosos y a un marido tan bueno.

Piensa crear una fundación para niños con discapacidad

La situación que le ha tocado enfrentar día con día por el problema de discapacidad cognitiva que padece su hijo Santiago ha motivado a la actriz a crear una fundación para apoyar a estos niños. “Ha sido una etapa muy difícil y dolorosa, además de no poder entender por qué me pasó a mí, pero gracias a Dios soy feliz con mi hijo. Ha sido complicado su etapa de aprendizaje, además de educarlo y que logre hacer cosas. Santi es un niño bueno, que se siente amado, y eso es lo que más me tiene contenta. Lo que me preocupa es dejar a un niño independiente y autosuficiente.”

Referente a la situación de su hijo, la actriz señaló también que le interesa hacer llegar el mensaje de la inclusión y la tolerancia hacia estos pequeños y a los que padecen una discapacidad cognitiva o intelectual. Dijo que la gente no debe juzgar, más bien debe quererlos y apoyarlos. Por ello, a raíz de toda situación, ha pensado en crear una fundación en la que pueda apoyar a este tipo de niños. Le interesa que la gente apoye también en brindarles un espacio en lugares de trabajo, en transportes públicos, centros comerciales y restaurantes, ya que como mamá le preocupa mucho el mundo en el que van a vivir sus hijos.

Además del matutino no tiene planes a futuro, y lo que hace es dar lo mejor de sí cada día. Compartió que no le gusta mucho proyectar a futuro porque no disfruta el presente, pero sí agradece a Dios por estar viva y tener a su familia.