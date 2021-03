Luz Elena González recuerda el lindo romance con Rafael Amaya: "siempre fue muy buena persona"

Luz Elena González manifestó que le daba mucha pena saber por la situación que estaba pasando su ex novio Rafael Amaya. Supuestamente el protagonista de la serie "El Señor de los Cielos" tuvo una recaída en sus adicciones al poco tiempo de haber dejado su tratamiento en la clínica de rehabilitación del ex campeón del boxeo Julio César Chávez.

La actriz de telenovelas comentó en una entrevista para el show de televisión "Ventaneando" de TV Azteca, que la salud es lo más valioso que las personas puedan tener. Espera que Rafael Amaya pueda recuperarse a sí mismo. "El tema de las adicciones es muy difícil, el grado que él al parecer ha llegado, es más complicado todavía".

Aunque hace ya 17 años que Luz Elena González no ha tenido comunicación con el actor originario de Hermosillo, estado de Sonora, México, tiene buenos recuerdos de la relación amorosa que mantuvieron, misma que llegó a su fin por que sus planes a futuro no fueron compatibles: ella quería casarse y él no.

Siempre fue muy buena persona, así que espero que se recupere y esté bien y pueda rehacer su vida.

La actriz Luz Elena González compartió en la entrevista para el programa de televisión antes mencionado, haber conocido a Rafael Amaya cuando él formaba parte del grupo Garibaldi. Durante el tiempo que anduvieron "no fumaba, no tomaba, nos íbamos al gimnasio juntos, la verdad es que comía súper saludable".

Resaltó que lo recordaba deportista y trabajador, "cuando no estábamos trabajando la pasábamos juntos, fue una época muy bonita, íbamos a Guadalajara a visitar a mi familia, llegué a ir a su casa en Tecate, Baja California, que era donde vivían sus papás".