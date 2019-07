Luz Elena González revela si dejó a Rafael Amaya por Luis Miguel

Uno de los escándalos más sonados en el mundo del espectáculo fue cuando Luz Elena González terminó su romance con Rafael Amaya, para correr a los brazos de Luis Miguel, por lo que la actriz decidió romper el silencio y hablar sobre el polémico tema.

"No es que haya terminado yo a Rafael por él, y sí salí, pero no se dio porque yo no estaba tampoco en ese momento, o sea no incluso por eso te digo, fue un par de meses y dije no, cuando no estas bien emocionalmente y necesitas no sé como estar tranquilo y ver que es lo que quieres en la vida, y pues ya no se dio pero tengo muy bonitos recuerdos la verdad y ya...", dijo Luz Elena para Ventaneando.

Y aunque Luz Elena a estado un poco alejada del medio del espectáculo para dedicarse a su familia fue cuestionada sobre la relación que mantuvo con Luis Miguel, debido a que las mujeres que han estado con el cantante siempre han estado en el ojo del huracán.

Por si fuera poco Luz Elena aprovechó las cámaras de Ventaneando para mandarle un mensaje a la Choco, quien hace unos días reveló en el programa que se iba ausentar para llevar a su hijo a un tratamiento, con el cual pueda desarrollar más rápido sus habilidades cognitivas, pues el hijo de la actriz tiene un caso parecido, pero ha salido adelante con terapias.

"Tiene terapias, nosotros cuando nos dieron su diagnóstico buscamos muchos lugares y en Nueva York nos dijeron que el tipo de condición que él tenía, pues no era ni siquiera necesario que nos moviéramos y nos fuéramos a vivir con él a Nueva York, que le hicieron todos los estudios y nos dijeron que aquí en México él podía pues ser tratado, que había buenos médicos...", dijo Luz Elena.

Cabe mencionar que Luz Elena sigue siendo una de las mujeres más bellas de la pantalla chica su papel más sexy fue en el programa Cero en conducta, donde compartió créditos con grandes comediantes, además de lucir su sensual cuerpo de colegiala.

