Luz Elena y el mal con el que lidiará mientras viva

Luz Elena González tiene un padecimiento, y en entrevista con "De primera mano", habla de él. La actriz relata que hace más de dos años se lo detectaron, y como síntomas presentaba únicamente que su panza siempre estaba inflamada.

"Me llamaba mucho la atención que mi panza siempre estaba inflamada, eso me preocupaba mucho, y tuve que ir con el doctor."

Desafortunadamente el diagnóstico no fue bueno, pero para estar bien sigue al pie de la letra las instrucciones de su médico.

Feliz Navidad ����!!!!! Una publicación compartida de Luz Elena González (@luzelenaglezz) el Dic 24, 2017 at 5:13 PST

"Si llevo una alimentación saludable estaré bien. Tomo medicamento, y quité el gluten de mi alimentación. No es bueno quitarlo si no te hace daño."

La entrevista puedes verla aquí a partir de 39 minutos con 20 segundos:

http://www.youtube.com/watch?v=IYsZio9S4DU

Luz Elena González y el percance de su hijo en Navidad

La hermosa actriz Luz Elena González y su esposo Bernardo Martínez, pasaron un gran susto debido a que su hijo Santiago, de 10 años de edad, sufrió un accidente mientras jugaba en el parque durante la mañana de Navidad, lo que le ocasionó una fractura en la tibia.

La actriz tapatía relató en sus redes sociales que tuvo que internar a su pequeño en el hospital y cómo va la recuperación.

“En un segundo pasan los accidentes pero parte importante de poder ayudar es mantener la calma”.

“Gracias a los que nos ayudaron en el parque que no se sus nombres pero con todo el corazón gracias. Mi niño está en procedimiento ahora para enderezarle la tibia y usará yeso y silla de ruedas durante 2 meses pero dentro de todo está bien. Gracias”.

Cabe destacar que el primogénito de la también conductora sufre de déficit de atención, por lo que su familia siempre está al pendiente de sus actividades y cuidado.

Antes de compartir con sus seguidores el accidente de su hijo, la actriz publico una serie de post, donde rodeada de su familia, celebraban en armonía durante la cena de Navidad.

El éxito musical de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, por primera vez desde su lanzamiento, hace 23 años, ha entrado en el Top 10 de Billboard Hot 100. Ocupa el noveno lugar.

All I Want for Christmas Is You, fue el sencillo principal del álbum navideños de Mimi, Merry Christmas.

Mariah Carey, que también participó como productora junto a Walter Afanasieff, escribió la letra de la canción en tan solo 15 minutos, en la que declara su interés en pasar las fiestas navideñas acompañada del amor de su vida, en vez de los regalos o los adornos navideños.

Mariah Carey ha interpretado el tema en varias apariciones televisivas y giras promocionales a lo largo de su carrera.

Merry Christmas!!! Thank you Santa and the reindeer for stopping by! See you next year! ✨������❤️�� pic.twitter.com/8de5vjfmVo — Mariah Carey (@MariahCarey) 25 de diciembre de 2017

La primera vez que lo cantó en vivo fue en Japón durante su gira Daydream World Tour (1996).

El éxito de Mariah Carey es, por lo tanto, el primer Hot 100 top 10 con la palabra "Navidad" en su título.

Y repetimos, aunque fue lanzada hace 23 años (en noviembre de 1994) la canción sigue siendo un clásico en cada Navidad, y Mariah ha hecho una fortuna gracias a las regalías.

De acuerdo con el Daily Mail, All I Want For Christmas Is You hace ganar a Mariah 376 mil libras anuales, es decir casi 10 millones de pesos al año.

En servicios de streaming como Spotify, la canción se coloca cada diciembre como una de las más escuchadas.

En 2015, por ejemplo, fue el tema navideño más reproducido en esa plataforma.