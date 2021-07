Luz María Zetina recuerda cuando Luis Miguel la rechazó como modelo y prefirió a Yadhira Carrillo

México. Luz María Zetina, quien ha destacado como actriz, conductora y modelo, revela que el cantante Luis Miguel la rechazó para que figurara como su pareja en la grabación de uno de sus videos y prefirió elegir a Yadhira Carrillo.

Zetina, quien participa en el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, compartió en una de sus recientes participaciones que en su juventud acudió a un casting para participar en el video de Luis Miguel al tema Que seas feliz.

Zetina se emocionó mucho al recordar esa experiencia que tuvo, además confesó también que siempre le ha encantado la música de Luis Miguel y hasta pósters de él tenía en su habitación, pero se desilucionó por completo.

Luz María Zetina. Foto de Instagram

Luz María recordó que Pedro Torres, quien estaba produciendo el video musical de la canción Que seas feliz, la invitó a audicionar para ser la modelo en dicho video y aceptó, pero a la hora de decidir, Luis Miguel prefirió a Yadhira Carillo.

Nunca lo conocí, iba a hacer un video con él porque Pedro Torres me dijo que si me gustaría hacer un video que estaba produciendo y... ¿qué crees? Dije que sí y... ¿qué crees? ¡Luis Miguel dijo que no y pusieron a Yadhira Carrillo!”.