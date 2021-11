Lyn May acude a hospital para tratar de ver a Carmen Salinas; Luis de Alba arremete contra la vedette

Así como Luis de Alba, los conductores de "Sale el sol" también arremetieron contra Lyn May. El conductor Gustavo Adolfo Infante mencionó: "mientras está debatiéndose entre la vida y la muerte, la imprudente fuiste tú".

De igual forma Luis de Alba dijo que Lyn May sabía muy bien que se armaría todo este alboroto con su visita, además sabía que no podría entrar a ver a Carmen Salinas , al estar en coma y en terapia intensiva.

"¿A qué van?, expresó "El Pirruris" en una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión. "Saben que no la pueden ver, entonces llegan allá, saben que hay todos los medios ahí, que muy amigos y que sufren mucho, por favor".

Luego de que Lyn May fuera al hospital donde se encuentra Carmen Salinas, el comediante y actor Luis de Alba arremetió en su contra , asegurando que solo buscaba darse publicidad.

Sobre las diferencias que tuvo con la productora de la puesta en escena "Aventurera", Lyn May mencionó que quedaron en el pasado, pues hace poco había ido a su casa a comer y ahí resolvieron sus problemas. Asimismo mencionó que cuando enfermó Pedrito, hijo de Carmen Salinas, ella fue una de las personas que la apoyó incondicionalmente.

Yo la amo, la amo, es como mi hermana, ella siempre ha estado conmigo y yo siempre he estado con ella.

Lyn May acudió a dicho hospital en la Colonia Roma de la Ciudad de México, con las intensiones de ver a Carmen Salinas , quien tras sufrir derrame cerebral entró en estado de coma y actualmente, permanece en terapia intensiva sin mejora alguna en su estado de salud.

La vedette mexicana Lyn May causó gran revuelo a las afueras del hospital donde se encuentra internada la actriz Carmen Salinas , desde la noche del pasado miércoles tras sufrir un derrame cerebral . Aseguró que las rencillas que tenía con doña Carmelita fueron resueltas y expresó todo su amor por la ex Diputada Federal por el PRI .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

