Lyn May aparece en una pintura como la Virgen de Guadalupe y desata gran polémica

México.- Estos días de cuarentena han ayudado a muchas personas a desatar su creatividad, así como algunos otros de sus grandes talentos, como Lyn May, quien compartió en sus redes sociales algunos videos en los que hace bailes eróticos y recuerda sus días de arduo trabajo antes del confinamiento.

Pero recientemente lo que ha llamado mucho la atención de sus seguidores fue que compartió algunas obras de arte, supuestamente hechas por sus admiradores, y causó gran polémica con una en particular que generó gran polémica y dividió opiniones de los internautas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Se trata de una pintura que un artista le hizo en su honor, en la que aparece caracterizada como si fuera la Virgen de Guadalupe, por lo que algunos señalaron que les había parecido una falta de respeto de su parte, e incluso, comenzaron a dejar de seguirla tras esta publicación.

Debido a que fueron duras las críticas que recibió y como es de costumbre, ella no se quedó callada antes la situación y explicó que se trata de una pintura, una obra de arte que fue firmada por su autor y explotó dejando un contundente mensaje en sus historias de Instagram

"Así como me gusta abrir las pie***, me gusta abrir la boca cuando es necesario", escribió en una historia de la plataforma, dejando en claro que a ella nada ni nadie la detiene, incluso cuando se trata de compartir imágenes religiosas, pues esta pieza la consideró como arte.

Otra de las pinturas que compartió fue una en donde posa como si fuera la mismísima Venus, la Diosa del amor, y esta sí logró recibir mucho cariño y distintos halagos.

Cabe recordar que, a lo largo de su carrera, Lyn May, ha demostrado que es una mujer que no se queda callada ante ninguna situación y alguna persona, pues le gusta expresar lo que realmente siente y no verse como una persona falsa, esto lo ha explicado en diferentes entrevistas en las que le cuestionan por qué no le importa romper el silencio cuando algo le molesta o le parece injusto.