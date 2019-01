Lyn May confiesa deseo por Yalitza Aparicio

Lyn May confesó durante en una entrevista que le realizó Adela Micha en su programa vía You Tube que le gustaría tener un encuentro sexual con Yalitza Aparicio.

La vedette fue cuestionada que si había estado en la intimidad con alguna mujer, May afirmó que aún no, pero que sí lo desea, porque dijo que antes de morirse tiene que probar de todo.

Posteriormente la periodista le preguntó con quien le gustaría estar.

Lyn May contestó: "No he pensado, con la que ganó el Oscar o lo va ganar, no sé como se llama", a lo que respondió Adela, ¿"con la Yalitza?".

La bailarina dijo. "Aja, está muy guapa ella, está muy bonita, ¿no? ¿apoco no les gusta? está guapa", confirmó Lyn May.

Sin embargo May recalcó que su vició son los hombres, que le gustan jóvenes, altos, caballeros y lindos; que se ha casado siete veces y que mantuvo un romance con un ex Presidente de México.