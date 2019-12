Lyn May confiesa que su boda con Markos D1 era solo publicidad

Lyn May acaparó los titulares de la prensa de espectáculos al anunciar su compromiso nupcial con el cantante Markos D1, ¡30 años menor que ella! Posteriormente habrían contraído matrimonio. Sin embargo, todo se trató de una farsa planeada por la misma vedette para apoyar la carrera musical de este joven.

En un encuentro con los medios de comunicación, Lyn May decidió terminar con esta mentira y confesar "todos sabían que era publicidad, el día que me hicieron mi despedida de soltera yo les dije que era publicidad, yo siempre les doy noticias. Ustedes saben que yo siempre ayudo a los jóvenes que se están lanzando para cantar, ¿cuántos videos he hecho con ellos?, los ayudo, los apoyo a todos y a Marco lo estoy apoyando, lo amo y quiero mucho, es como si fuera mi hijo".

Lo estoy apoyando porque vale mucho, canta muy bonito, si se me acercan y me dicen: 'ayúdame, apóyame', yo los voy a apoyar, ¿ustedes creen que da asco él o doy asco yo? lo estoy ayudando, lo estoy apoyando.

Pese a esta farsa, Lyn May señaló que si tiene deseos de casarse de verdad. "Sigo soltera y quiero casarme, me gustaría un tipo delgado, blanco, alto, muy limpio, muy educado, inteligente y con mucho dinero, también bien dotado, si no, no".

Por su parte, el cantante Markos D1 reveló que aquellas imágenes besando a la vedette, fueron por la presión por parte de la prensa, pero que lo hizo con todo el respeto.