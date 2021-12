Lyn May confiesa que tuvo a "muchos mafiosos y narcos" detrás de ella

México.- Fuerte polémica se vive en el mundo del espectáculo mexicano tras el lanzamiento del libro "Emma y las otras señoras del narco", en donde figuraron nombres como Ninel Conde, Galilea Montijo, Issabela Camil y muchas más, y quien estuvo a punto de formar parte de este es Lyn May.

Resulta que la destacada vedette, durante un encuentro con la prensa en la Expo Compositores 2021, fue cuestionada sobre si alguna vez tuvo detrás a algún miembro de la familia de la mafia, a lo que contestó sin cuidado, que sí, pues se robó la atención de varios por su belleza sensualidad.

Según explicó, en varias ocasiones recibió bastantes halagos, pero no accedió a las intenciones de los hombres. "Claro que sí. Yo he tenido muchos, muchos mafiosos y narcos cortejándome y yo no he aceptado", reveló la actriz al ser cuestionada.

Sin embargo, Lyn May destacó que sí que tuvo romances con hombres importantes, pero empresarios del espectáculo, nunca con un narcotraficante. "A mí me han gustado los productores, los que hacen películas, o sea, he tenido muchos novios, muchos... pero nunca del narco", explicó.

La bailarina exótica no negó que en algún momento se haya presentado en un espectáculo para el crimen organizado, pero comentó que en el momento no fue consciente del tema, ya que en algunas ocasiones no se sabe quién contrata y trabajo es trabajo.

"Tienes que andar en la lumbre y no quemarte porque pues si te contratan, no sabes quién te contrata. Vas a algún palenque y sí lo haces y te pagan, pero no sabes quién te está contratando. Yo he trabajado para todo el mundo, pero yo hago mi trabajo, cumplo con mi trabajo, me pagan y me voy", aseveró.

Sobre el libro de Anabel Hernández, Lyn May se mostró molesta, pues no le parece bien lo que hizo la escritora. "No debes hacerlo porque no está muy bien que los compañeros anden con esas mamad*s. La escritora que hizo eso, lo hizo mal porque eso ya tiene, cuánto tiempo tiene que se murió ese hombre, y apenas lo están sacando, ¡que no chingu*n por favor! Dejen a las compañeras en paz", recalcó.

