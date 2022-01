Lyn May criticada por irse de fiesta con Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey

México.- La cantante y vedette mexicana Lyn May vuelve a dar de qué hablar y es que a través de su perfil de Instagram evidenció lo bien que la pasó el pasado fin de semana al irse de fiesta con el cantante Edwin Luna y la famosa agrupación la Trakalosa de Monterrey.

Algunos videos de aquella descabellada noche fueron publicados en Instagram, en donde se les aprecia a todos muy divertidos bailando y cantando, sin embargo, a sus seguidores no les hizo ni tantita gracia y se le fueron con todo a la estrella mexicana.

Pese a que Lyn aseguró que los integrantes de la agrupación de música regional mexicana "son excelentes chavos" los comentarios no se hicieron esperar y la verdad es que no fueron del todo positivos, pues algunos se mostraron molestos de las supuestas malas actitudes que tiene la vedette.

Entre comentarios, los seguidores de Lyn May escribieron: "Me da pena que haga el ridículo", "A su edad ya ni la vz le sale, puros alaridos pega", "Yo creo que ya debería dedicarse a descansar, no está en edad de andar alocada", por mencionar sólo algunos.

Aunque predominaron las críticas y negativos comentarios en la publicación de Lyn, lo cierto es que a ella eso la mantiene sin cuidado, pues en diferentes ocasiones ha dejado en claro cualquier mal comentario sobre ella no lo toma en cuenta.

Lyn May asegura que prefiere seguir pasándola bien sin importarle su edad, pues ella se siente todavía muy bien, incluso, asegura que quienes quieran criticarlas deben esperar a tener su edad para ver cómo se sienten y se ven en una etapa avanzada de sus vidas.

La estrella mexicana es una de las pocas que todavía se conserva de lujo a su edad; a sus casi 70 años de edad ha sorprendido al mantener un físico de impacto y una energía envidiable, y ni qué hablar sobre los grandes movimientos de baile que mantiene, los cuales la han caracterizado a lo largo de su carrera.

