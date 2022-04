Lyn May furiosa porque Anitta, Karol G y Becky G copian todo lo que ella hace

Lyn May de 69 años de edad, despotricó en contra de Karol G, Becky G y Anitta, pues asegura que copian sus coreografías, algo que no le parece del todo, además arremetió contra la figura de estas mujeres, pues para ella ninguna tiene el físico que ella se carga, por lo que es incomparable.

Y es que la vedette mexicana deja en claro que ella es la reina del reguetón por muchas razones, pues es bien sabido que hace poco decidió lanzarse al género urbano con el tema La Loba, donde ha causado polémica por dichas palabras que mencionar que en sus canciones, pero a Lyn May la tiene sin cuidado.

Bueno yo ya llegué con todo desde hace mucho tiempo, bueno ellas me copian a mí, pero no les sale muy bien, Anitta tiene las nal$%& bien aguadas, se las han visto, parecen gelatina cuando hace estoy, hay Dios mío, a mí me daría pena", dijo Lyn May quien tampoco dio crédito a las demás.

Para quienes no lo saben Lyn May planea una gira en Estados Unidos, por lo cual se le ha visto muy activa en los estudios haciendo ensayos y coreografías, ya que promete un show de lujo donde pondrá a todos muy felices, pues además llevará algunas sorpresas, las cuales no revela todavía.

"Caray un claro ejemplo de que hay mujeres que no aceptan su edad y quieren competir con chicas que ahora es su momento. Pero ella ya vivió su tiempo de belleza, por qué hace esto, que no ve que solo se ríen de ella", "Esta señora está mal y peor ustedes por darle publicidad a sus tonterías", escribe en la foto la guapa mujer.

Hay que mencionar que Lyn May fue una de las vedetes más bellas de la farándula mexicana, realizando diversas películas donde su físico era de impacto total, además tuvo la oportunidad de compartir créditos con otras grandes del cine.

Lyn May también ha mencionado su felicidad de poder moverse como una veinteañera, pues son pocas las personas que pueden realizar los mismos movimientos que hace la también cantante desde hace años.

Leer más: Omar Chaparro y Joe Jonas son comparados en TikTok: Se ven idénticos