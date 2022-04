Lyn May furiosa que la comparen con Laura León La Tesorito

Lyn May de 69 años de edad, se mostró muy molesta con la prensa en una alfombra roja, pues a su llegada le dijeron La Tesorito, apodo de la también cantante Laura León, pero lejos de gustarle dicha comparación, la famosa les hizo saber a todos su molestia al decirle así.

Y es que no se sabe si Lyn May tiene una rivalidad con Laura León, pero dejó en claro que no quiere que la vuelvan a comparar con ella, pues también le hizo saber a los medios que ella no es de un tesorito, sino de dos, pues también recalcó con ese comentario que le gana por doble a su colega rubia.

"Sabes que me hicieron enojar cuando entre que me dijeron 'ahí viene La Tesorito' me chingaron la madre por eso, me puse de malas, me encabrono, sí me encabrono, no yo tengo dos tesoritos, el de atrás y el de adelante", dijo Lyn May ante la prensa quienes decidieron calmarla, pues para ellos era solo una broma que ella no tomó del todo bien.

"Ya quisieras ser la tesorito señora ridícula y con su lenguaje tan vulgar", "Cada una tiene lo suyo, debemos ser positivas antes las confusiones y que no le veo nada de malo, tu solita te sentiste inferior", "Siempre habrá malos comentarios de la gente que mala leche quisieran estar cómo ella a su edad han visto su trayectoria", escriben las redes al ver la reacción de la vedette mexicana.

Para muchos el nombre de Lyn May siempre ha sido símbolo de polémica, pues no solo su belleza física llama la atención, también las declaraciones que ha realizado sobre asuntos con el mundo del espectáculo, entre otras cosas, y es que a la famosa nunca le ha importado dejar su opinión al respecto.

Aunque no se preocupa por el que dirán, esto le ha ocasionado pleitos con otros famosos de la farándula, como Niurka quien es otra celebridades que no le teme a nada y se ha enfrentado a su colega en una serie de declaraciones, donde se han dicho de todo dejando en claro que no se tiene miedo.

