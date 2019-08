Lyn May le tapa la boca a Lis Vega y Yanet García con tanguita

Lyn May no se anda con rodeos y le demostró a todas las famosas que se han lucido en tangas que ella es la reina absoluta de esta está prenda, dejando en claro que sigue teniendo uno de los cuerpos mejores conservados del espectáculo, ya que siempre se ha cuidado pues no quiere que nadie le quito el título de la 'diosa del amor'.

En redes sociales la mujer originaria de Acapulco, compartió una foto donde aparece en tanga con una blusa corta, con la cual enseñó su exagerada cintura, además de sus pronunciadas curvas las cuales la siguen haciendo ver impactante ante todos sus admiradores, quienes están enamorados con la belleza que se carga la vedette.

Hasta el momento la imagen cuenta con más de 1600 likes y varios comentarios picantes con los cuales le hacen saber a la mujer de ascendencia china que no ocupa de operaciones, ni mucho menos de remedios milagrosos para tener el cuerpo de una super modelo, ya que Lyn May siempre a dicho que le encanta bailar y correr en sus ratos libres para verse impresionante, pues sabe que puede dejar a todos con el ojo cuadrado cuando quiere aparecer en tanga o con ajustados vestidos, los cuales resaltan su sexy figura que marcó el mundo de las vedettes en los años setenta.

"Que rica como para darle unos ricos besos", "Que hermosa está eso sería para mí", son uno de los tantos comentarios que le ponen a la bailarina exótica.

Recordemos que hace unos días Lyn May apareció de lo más atrevida en Instagram recordando a un icono de la lucha libre mexicana, se trata de El Santos, quien aparece abrazado de la guapa mujer, pero con muy poca ropa dejando una vez más a sus fans con la boca abierta por su atrevida pose.

