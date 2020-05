Lyn May presume mejor figura que la de Maribel Guardia de joven

Lyn May vuelve a dejar babeando a sus fans, ya que publicó un video en redes sociales, donde se le ve la tremenda figura que se carga cuando era una de las máximas estrellas del cine de ficheras, donde más de una de sus colegas la envidiaron.

Fue una parte de la película Buenas y con movidas la cual subió la actriz a sus redes sociales, donde se le ve saliendo de una recamara presumiendo la silueta que hoy en día conserva a sus 68 años de edad, pues a Lyn May le encanta estar en forma.

Por si fuera poco Maribel Guardia, quien acaba de cumplir 61 años, una vez más fue opacada por la mujer mayor y es que si de mejores figuras se trata Lyn May la desbancó, además ambas mujeres trabajaron en la misma época.

Es por eso que ambas actrices siempre han sido comparadas por sus extraordinarias figuras, pero la vedette en más de una ocasión a arrasado con ella.

"Ojalá algún día nos des el secreto para tener ese cuerpazo", "¡Siempre he creído que tienes el cuerpo más hermoso del mundo", "Super cuerpo, mejor que cualquier operada, antes y hoy en día", le escribieron a la vedette.

Algo que Lyn May desea nunca haber hecho cuando estaba en los 'cuernos de la luna', es haberse sometido a un tratamiento estético en su rostro el cual le ocasionó severos daños, por lo que tuvo que pedir ayuda de inmediato para remover el aceite de cocina que le pusieron.

Es por eso que la vedette les dice a las mujeres que desean hacerse algún cambio en su cuerpo que acudan con un especialista, pues podrían tener la misma experiencia que casi arruina la carrera de la famosa.

Que no se dejen inyectar por nadie, que vayan Achar ese doctor es la maravilla a mí me ha hecho de todo y me ha dejado feliz, dijo Lyn May para Venga la alegría.