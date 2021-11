México.- La querida vedette Lyn May vuelve a ser el centro de atención sorprendiendo a sus fanáticos con nuevo look previo a las fechas decembrinas, las más importantes del año, y se lleva los mejores halagos, así como miles de me gustas.

Dejando atrás su clásico estilo, la estrella opta por algo más de acuerdo a la temporada y presume atuendos que la hacen lucir como toda una princesa navideña, motivo por el cual la han llamado "reina", "gloriosa" y más sinónimos de belleza.

El primero de los atuendos que lució fue un hermoso vestido blanco con toques en tonos beige, un impactante diseño digno de una alfombra roja, pero también para un magno evento decembrino, pues es uno de los colores en tendencia para despedir el año.

Lyn May presume su nuevo look de princesa navideña y los halagos no se hacen esperar

Por otro lado, también presumió un magnífico vestido rojo vibrante, también ampón y con detalles de cristalería, mangas de encaje, diseños bordados y más, el atuendo ideal para ser la organizadora de una lujosa fiesta decembrina, pues no sólo el color es uno de los más destacados para estas fechas, sino también el diseño.

Para lucir todavía más hermosa, Lyn May decidió utilizar una larga peluca en tonos café y rubio, ondulada, de fleco y muy bien estilizada, dejando atrás ese emblemático negro con el que muchos años ha permanecido.

La vedette de ascendencia asiática no teme a probar nuevas tendencias u otro tipo de estilos, pues todo le queda de maravilla y es que con ese cuerpazo de impacto que mantiene a quién no. Pese a las críticas que desata en redes sociales, ella se mantiene positiva y disfrutando al máximo de su vida.

Lyn May cambia de novio, ahora es un magnate estadounidense

Todo parece indicar que Lyn May ha cambiado de novio, ya no andaría con Markos D1, el supuesto padre de su hijo, ahora revela que su futuro esposo es un magnate de Woodland Hills, California, con quien ha pasado los últimos días desde el lugar. Hasta el momento no se ha revelado quién es el afortunado, pero todos le han cuestionado al respecto y ya quieren que lo presente.

